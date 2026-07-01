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Wimbledon, Djokovic-Tsitsipas – Diretta

| 1 Luglio 2026 22:01 | 0 commenti

Wimbledon, Djokovic-Tsitsipas – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Torna in campo Novak Djokovic a Wimbledon. Oggi, 1° luglio, il sette volte campione ai ‘Championships’ affronta Stefanos Tsitsipas al 2° turno, come terzo match sul campo centrale. La sfida tra il serbo e il greco è stato per due volte una finale Slam. Nel 2021 al Roland Garros e nel 2023 all’Australian Open. In entrambi i casi a prevalere è stato Djokovic. Al primo turno il vincitore di 24 Slam ha sconfitto in 4 set il cinese Yibing Wu, mentre Tsitsipas ha superato in tre set il francese Hugo Gaston. La partita è trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali SkySport.  

 

 

Nel primo match sul campo centrale Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno superando il portoghese Nuno Borges in tre set.  

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