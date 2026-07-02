Inchiesta escort, Bastoni non si presenterà domani all’interrogatorio

(Adnkronos) – Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale – a quanto apprende l’Adnkronos dal suo legale, Salvatore Scuto – domani non si presenterà all’interrogatorio.



Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell’ambito dell’inchiesta suk giro di festini con escort organizzata dalla società di eventi ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo (Mi). Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori.

Bastoni è indagato per aver indotto una ragazza all’epoca 17enne a prostituirsi. Il reato gli è contestato in concorso con l’amico Alessio Salamone e con la coppia Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, considerata dagli inquirenti il vertice dell’associazione che, tramite l’agenzia ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo, avrebbe organizzato serate ‘all inclusive’ per clienti vip, fornendo loro anche prostitute.

Il 10 luglio 2020 il difensore – si legge nell’invito a comparire firmato dall’aggiunta Bruna Albertini lo scorso 29 giugno – si sarebbe accordato con Salamone, il quale “reclutava la minore, come richiesto da Bastoni, e ne favoriva e sfruttava la prostituzione” in concorso con la coppia Ronchi-Buttini. Il calciatore avrebbe quindi organizzato, sempre in accordo con Salamone, un incontro sessuale con la 17enne, “concordando i costi dell’intera serata”, compreso il trasporto della ragazza da Milano a Cinisello. Una spesa, quella per il taxi, di cui Bastoni si lamenta con l’amico, nelle chat agli atti dell’inchiesta. “50 euro, perché così tanto?”. E Salamone risponde: “Conosco gente che guadagna 1500 euro al mese ed è più brillante di te”. Nonostante le lamentele per le spese, la serata viene organizzata. Nello scambio di messaggi tra i due amici, che inizia il 9 luglio, Salamone fa riferimento esplicito alla “minorenne”. E la sera successiva, l’allora 17enne si presenta nella sede dell’agenzia per una serata-sushi, che terminerà a casa di Bastoni. L’incontro, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto “dietro il versamento del prezzo della prestazione sessuale e dell’organizzazione”.

“Escludo categoricamente che” Bastoni “abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne”, aveva assicurato il legale, Salvatore Scuto, dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del calciatore nerazzurro. E anche la ragazza, sentita dagli inquirenti, avrebbe escluso di aver preso soldi. Domani il difensore non si presenterà all’interrogatorio della pm Rosaria Stagnaro e dell’aggiunta Bruna Albertini. Nel frattempo oggi, negli uffici della Procura in via Caviglia, sono stati sentiti i calciatori (non indagati) Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. E’ convocato per domani, sempre come semplice persona informata sui fatti, Riccardo Calafiori.