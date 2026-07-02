Italia-Usa, Fertitta: essere italo-americano il più grande onore

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Roma, 2 lug. (askanews) – “Essere a Roma per i 250 anni
dell’America ed essere anche italo-americano è per me il più
grande onore del mondo. Sono uno dei 17 milioni di americani di
origine italiana, e tornare qui a celebrare questa data è
qualcosa di straordinario”. Così l’ambasciatore Tilman Fertitta
aprendo il 4 luglio a Villa Taverna.
L’ambasciatore ha raccontato i suoi viaggi in Italia: “sto
facendo un tour di diplomazia nei territori. Vado in paesi dove
nessun ambasciatore è mai stato. Guardo la mappa e decido dove
fermarmi, passando serate meravigliose con i sindaci e le
comunità”.
“Serve a conoscere davvero i sindaci, i prefetti, i leader
militari di questi territori. È un’esperienza fantastica”, ha
concluso.
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