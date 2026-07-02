Italia-Usa, Fertitta: essere italo-americano il più grande onore

Roma, 2 lug. (askanews) – “Essere a Roma per i 250 anni

dell’America ed essere anche italo-americano è per me il più

grande onore del mondo. Sono uno dei 17 milioni di americani di

origine italiana, e tornare qui a celebrare questa data è

qualcosa di straordinario”. Così l’ambasciatore Tilman Fertitta

aprendo il 4 luglio a Villa Taverna.

L’ambasciatore ha raccontato i suoi viaggi in Italia: “sto

facendo un tour di diplomazia nei territori. Vado in paesi dove

nessun ambasciatore è mai stato. Guardo la mappa e decido dove

fermarmi, passando serate meravigliose con i sindaci e le

comunità”.

“Serve a conoscere davvero i sindaci, i prefetti, i leader

militari di questi territori. È un’esperienza fantastica”, ha

concluso.