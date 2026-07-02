Maltempo sull’Italia, temporali e vento forte: allerta rossa in Veneto

(Adnkronos) – Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull’Italia oggi. La Protezione civile ha diramato per oggi giovedì 2 luglio l’allerta rossa in Veneto e arancione per l’Emilia Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del Paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento.

Sono stati circa 390 gli interventi dei Vigili del fuoco in Veneto dalle 18 di ieri 1 luglio e per tutta la notte. La maggior parte degli interventi ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato tutte le sette province venete.

I diversi territori provinciali dell’Emilia Romagna hanno registrato un totale complessivo di 803 interventi dei vigili del fuoco legati alle avverse condizioni meteo. Effettuati 193 interventi nel Bolognese, 122 nel Modenese e 118 nel Reggiano. Le sale operative di Parma hanno coordinato 112 richieste, mentre Ferrara ha registrato 95 attivazioni. 89 gli interventi per la provincia di Forlì-Cesena, 36 nel territorio di Ravenna e 34 a Rimini. Le attività di soccorso si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi, tettoie e parti pericolanti divelte dalle raffiche di vento. Secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco, in nessuna delle province colpite si segnalano criticità di rilievo a persone o feriti.

Alberi sradicati e tre incendi causati da fulmini in Friuli Venezia Giulia dove il maltempo ha causato notevoli disagi: temporali e vento forte da nord-ovest hanno interessato principalmente la pianura e la costa, con piogge brevi ma intense tra il basso pordenonese e la bassa udinese. Un ondata di maltempo che ha provocato un abbassamento sensibile delle temperature con la Bora che ha sferzato la costa.

Rami sono caduti sulla carreggiata della Tangenziale Est, direzione San Giovanni, all’altezza dell’uscita Conca d’Oro, a Roma, a causa del maltempo. Nessun veicolo è stato danneggiato. E’ intervenuta una pattuglia del Secondo Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale ed il servizio giardini per la rimozione dei rami.

Oltre all’allerta rossa in Veneto per rischio idrogeologico e temporali, in Emilia Romagna l’allerta è arancione sempre per rischio temporali. L’allerta è invece gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.