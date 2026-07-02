Meloni: su salario giusta vittoria per tutti lavoratori e nazione

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Roma, 2 lug. (askanews) – “Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della Ui la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della Uil, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso della Uil.
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