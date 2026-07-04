Le sei date al Maradona di Geolier del 2027 sono già sold out

Milano, 4 lug. (askanews) – Quest’anno è stato Geolier a raggiungere i suoi fan in giro per l’Italia. Nel 2027 sarà Napoli ad accogliere il suo pubblico in arrivo da tutta la nazione.

Il rapper riscrive la storia dei live nella sua città, raddoppiando il suo primato e firmando un nuovo record: le sei date di “Napoli è casa tua”, annunciate la scorsa settimana e in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona, sono ufficialmente tutte sold out.

Durante il weekend conclusivo del suo primo tour negli stadi, Geolier aveva parlato di un progetto speciale dedicato alla sua città, dichiarando “L’anno prossimo suonerò solo a Napoli”. Il pubblico ha risposto subito con un entusiasmo tale da bruciare, in meno di 48 ore, 150.000 biglietti, e da portare, oggi, a compimento il compito non scontato di replicare l’annuncio, con un tutto esaurito senza precedenti.

Oltre 300.000 fan raggiungeranno il capoluogo campano per vivere momenti indimenticabili ben oltre il concerto, assorbendo l’energia delle persone e dei luoghi che hanno ispirato il percorso artistico di Geolier. Perché per comprendere davvero ciò che il rapper racconta da anni, bisogna vivere emozioni uniche nel luogo da cui tutto ha avuto origine.

È questa la visione che ha dato vita a “Napoli è casa tua”, un progetto che trasforma sei concerti in un’esperienza diffusa, con eventi, attività e iniziative che accompagneranno chiunque arriverà in città. Perché Napoli non è soltanto il luogo da cui Geolier proviene. È casa sua. Ed è pronta a diventare la casa di tutti.

Info biglietti su: magellanoconcerti.it.

Per permettere al pubblico di tutta Italia di raggiungere Napoli e vivere al meglio l’esperienza, saranno previste agevolazioni dedicate ai trasporti e alla permanenza in città. Le informazioni verranno comunicate sul sito di Magellano Concerti a partire dal 1° dicembre 2026.

Il sipario sul primo tour negli stadi di Geolier si è chiuso nel modo più spettacolare possibile. Dopo l’esordio a San Siro e i sold out all’Olimpico e al Franco Scoglio, l’artista ha completato, per la seconda volta nella sua carriera, la tripletta di concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

A rendere ancora più memorabile il weekend di Napoli sono stati gli ospiti che hanno condiviso il palco con lui. Il 26 giugno la leggenda dell’hip hop mondiale 50 Cent ha raggiunto Geolier per la prima esibizione live di “Phantom”, la loro collaborazione contenuta nell’album “Tutto è possibile”: un momento storico che ha trasformato il sogno di Emanuele bambino in realtà. Nelle tre serate al Maradona sono saliti sul palco anche Sfera Ebbasta, ANNA, Luchè, la SLF e l’inseparabile MV Killa, presenza simbolica lungo tutto il tour. Ospiti che si aggiungono a quelli delle precedenti tappe, da Lazza e Shiva a Milano, Kid Yugi a Milano e Roma e Achille Lauro a Roma.

A chiudere questo viaggio è stato anche un altro traguardo senza precedenti: il concerto finale del 28 giugno è stato trasmesso in live streaming globale su Prime Video, oltre che sul canale Twitch e sull’app di Amazon Music, portando per la prima volta un artista italiano in diretta mondiale sulla piattaforma e inaugurando nel nostro Paese una distribuzione simultanea del live su più servizi streaming.

Ma Geolier non si ferma e il suo tour continua con quattro speciali appuntamenti del “Summer festival tour 2026”.