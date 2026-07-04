Mattarella: essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme

Roma, 4 lug. (askanews) – “In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, in occasione dei 250 anni della Dichiarazione di indipendenza.