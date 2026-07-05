Chi è Shintaro Mochizuki, l’avversario di Sinner a Wimbledon (che ha già battuto Alcaraz)

(Adnkronos) – Per anni, il nome di Shintaro Mochizuki è stato accompagnato dalla stessa domanda: che fine ha fatto quel ragazzo destinato a conquistare il tennis mondiale? Oggi, a 23 anni, il talento giapponese che affronterà Jannik Sinner a Wimbledon potrebbe aver trovato la sua strada. La vittoria a Londra contro lo spagnolo Rafa Jodar gli ha spalancato le porte degli ottavi di finale dello Slam inglese. E ora, ad attenderlo, ci sarà il numero uno del ranking Atp.

Chi è Mochizuki? Nato il 2 giugno 2003, la sua storia è quella di una promessa che – in parte – non ha rispettato le grandi attese. Il motivo? Nel 2019 conquistò Wimbledon juniores, diventando il primo tennista del suo Paese a vincere uno Slam Under 18 (raggiungendo, tra l’altro, il primo posto del ranking mondiale junior e arrivando a fare da sparring di Roger Federer alle Atp Finals). Alle sue spalle giocatori destinati a scrivere pagine importanti del tennis contemporaneo, come Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, battuto dallo stesso Mochizuki alle Finals Juniores.

Il giapponese trascinò poi la sua nazionale alla conquista della Coppa Davis Junior, prima di incontrare una serie di problemi, trascorrendo anni tra Challenger e tornei minori. Insomma, un percorso sotto le aspettative.

Tra novembre 2025 e giugno di quest’anno aveva messo insieme solo 6vittorie, collezionando invece 23 sconfitte. Ma, a Wimbledon, è arrivata la svolta. Mochizuki ha iniziato il suo percorso dalle qualificazioni, superate grazie ai successi contro Gauthier Onclin e Titouan Tabur. Entrato nel tabellone principale ha eliminato Basing all’esordio, poi Quinn e Jodar: un filotto che gli ha regalato il primo ottavo di finale Slam della carriera. E la sfida al numero uno, con un pronostico (inevitabilmente) dalla parte dell’azzurro. Anche se, negli Slam, le sorprese sono sempre all’ordine del giorno.