Formula 1, oggi Gp Gran Bretagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – La Formula 1 torna protagonista a Silverstone. Oggi, domenica 5 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, leader della classifica Piloti, partirà dalla pole position seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, secondo nella gara corta del Gp ‘di casa’.

La griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Liam Lawson (Racing Bulls)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

19. Franco Colapinto (Alpine)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Fernando Alonso (Aston Martin)

Il Gran Premio di Gran Bretagna è in programma oggi, domenica 5 luglio, alle ore 16. La gara si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e su NOW.