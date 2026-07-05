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Wimbledon, Djokovic-Safiullin – Diretta

| 5 Luglio 2026 16:01 | 0 commenti

Wimbledon, Djokovic-Safiullin – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista serbo sfida, alle 14.30 sul campo centrale, il russo Roman Safiullin agli ottavi di finale dello Slam di Londra. Nei turni precedenti Djokovic ha eliminato Wu, Tsitsipas e Rinderknech, mentre Safiullin, che arriva dalle qualificazioni, ha superato Rublev, Van de Zandschulp e Fonseca. In caso di successo Djokovic diventerebbe il giocatore con più partite vinte nella storia dei ‘Championships’ con 106. Al momento condivide il record con lo svizzero Roger Federer a quota 105.  

 

Il vincente di Djokovic-Safiullin sfiderà chi passa tra il canadese Felix Auger Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.  

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