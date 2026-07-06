EICMA Riding X Fest, svelati i primi dettagli del nuovo evento off-road

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio della nascita di EICMA Riding X Fest, il nuovo evento interamente dedicato al mondo dell’off-road specialistico, EICMA svela oggi i primi contenuti del format che il 19 e 20 settembre 2026 porterà al Max Land MX Raceway Park di Chignolo Po (PV) una delle più grandi occasioni mai realizzate in Italia per provare gratuitamente le novità del settore. L’obiettivo rimane quello annunciato al lancio: trasformare la passione per il fuoristrada in un’esperienza concreta, permettendo agli appassionati di salire in sella ai modelli cross ed enduro dei principali costruttori, comprese numerose novità della gamma 2027, direttamente sui terreni per i quali sono stati progettati. Per rispondere alle esigenze di pubblici differenti, EICMA Riding X Fest sarà articolato in cinque experience dedicate. XCross pro sarà riservata ai rider più esperti, possessori di licenza FMI, che potranno testare le moto da cross su un tracciato tecnico. Xcross amateur, invece, offrirà una pista più accessibile, pensata per gli appassionati maggiorenni e per chi vive la disciplina con un livello di difficoltà più contenuto. L’esperienza Xenduro riprodurrà invece le caratteristiche tipiche della guida enduristica, con un percorso che alternerà salite, discese, curve, ostacoli naturali e varianti di diversa difficoltà, consentendo ai partecipanti di valutare le qualità dinamiche delle moto in un contesto realistico. Grande attenzione sarà riservata anche a chi il fuoristrada non lo ha mai praticato.

Grazie alla collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana nascerà Rookie Accademx by FMI, un’area dedicata ad adulti e ragazzi dai 14 anni in su che consentirà di vivere una prima esperienza in fuoristrada, anche senza patente, attraverso percorsi propedeutici seguito dagli istruttori federali. Accanto a questa iniziativa tornerà anche EICMA for Kids in versione Off-Road, il format dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, che potranno avvicinarsi alle due ruote in totale sicurezza grazie ad attività formative e pratiche sviluppate insieme alla FMI. Oltre ai test ride, il villaggio dell’evento ospiterà tutte le Case del comparto off-road, aree dedicate ad accessori e abbigliamento tecnico, momenti di intrattenimento, la presenza di piloti e talent, food area e iniziative rivolte al pubblico, completando un weekend pensato per vivere il mondo del fuoristrada a 360 gradi. L’ingresso all’evento sarà gratuito previa registrazione online, disponibile a breve. Nelle prossime settimane saranno inoltre annunciati i costruttori partecipanti, il programma completo delle attività e gli ospiti che animeranno il fine settimana. Con EICMA Riding X Fest prende così forma un appuntamento che amplia ulteriormente l’offerta esperienziale di EICMA e si propone come nuovo punto di riferimento per il mondo del cross e dell’enduro, offrendo agli appassionati un’opportunità senza precedenti: provare, confrontare e scegliere la moto più adatta al proprio stile di guida, nello stesso luogo e nello stesso fine settimana.

– foto ufficio stampa EICMA –

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