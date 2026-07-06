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Michael Jordan a Capri, passeggiata e aperitivo in piazzetta

| 6 Luglio 2026 11:19 | 0 commenti

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Capri, 6 lug. (askanews) – Aperitivo nella Piazzetta di Capri per Michael Jordan che sta passando le sue vacanze in Italia con la moglie, la modella Yvette Prieto. Cappellino, maglietta e pantaloncini, l’ex campione Nba nella storia del basket, vincitore di 6 titoli con i Chicago Bulls, ha passeggiato mano nella mano con la moglie per il centro dell’isola. Poi la coppia si è seduta al tavolino di un bar per un aperitivo. Jordan ha poi lasciato Capri, ma la vacanza non è finita: lui e la moglie si sono imbarcati su un lussuoso yacht per dirigersi ad Amalfi.

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