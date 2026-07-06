Si è chiuso con successo a Torino il Kappa FuturFestival

Milano, 6 lug. (askanews) – 6 palchi, oltre 130 artisti, 36 ore di musica per un pubblico di 125.000 presenze provenienti da tutto il mondo (152 le nazioni rappresentate): Torino si conferma capitale mondiale della musica elettronica.

Si chiude con un incredibile successo la XIII edizione di Kappa FuturFestival, che dal 3 al 5 luglio ha trasformato ancora una volta il Parco Dora nel cuore pulsante della scena elettronica internazionale. Il Festival ha offerto un’esperienza immersiva che ha celebrato le molteplici anime della musica elettronica contemporanea, consolidando il ruolo di Kappa FuturFestival tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama mondiale.

L’edizione 2026 ha proposto una programmazione tra le più ricche e ambiziose di sempre, capace di riunire alcune delle figure più influenti della scena internazionale insieme ai talenti emergenti che stanno ridefinendo il linguaggio del clubbing contemporaneo. Dai grandi protagonisti come Charlotte de Witte, Peggy Gou, Four Tet, Skrillex, Solomun, Amelie Lens, Sebastian Ingrosso, Disclosure, Armin van Buuren, Diplo, Enrico Sangiuliano, Jamie Jones, Joseph Capriati, Seth Troxler, Richie Hawtin, Sven Väth e Maceo Plex, fino ai live, ai back-to-back esclusivi e alle nuove generazioni di artisti, la line up ha confermato la capacità del Festival di raccontare l’evoluzione della cultura elettronica attraverso una proposta musicale autorevole, innovativa e trasversale.

Il Futur guarda al mondo: prossimo appuntamento in Messico per la prima edizione oltreoceano.

L’edizione 2026 ha rappresentato anche un momento storico per il percorso di crescita del Festival. È atteso questo autunno il debutto di FuturFestival, la prima edizione internazionale del progetto, che si terrà il 13 e 14 novembre 2026 al Fundidora Park di Monterrey, in Messico. Un passo significativo che porta il format nato a Torino oltre i confini nazionali, esportando in America Latina una visione culturale costruita in oltre dieci anni di storia e confermando la dimensione sempre più globale del brand.

Torino sempre più protagonista

Kappa FuturFestival si conferma uno dei principali motori culturali, turistici ed economici della città di Torino. La manifestazione genera un impatto concreto sul territorio, con una ricaduta economica stimata in circa 50 milioni di euro, grazie alle migliaia di visitatori che ogni anno scelgono il capoluogo piemontese per vivere il Festival.

Alberghi, strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi hanno beneficiato dell’arrivo di un pubblico internazionale che, ancora una volta, ha contribuito a promuovere Torino come destinazione culturale e turistica di rilievo mondiale. Il legame con la città rappresenta uno degli elementi distintivi del Festival, che negli anni ha saputo valorizzare un luogo simbolo della rigenerazione urbana come il Parco Dora, trasformandolo in un palcoscenico riconosciuto a livello globale.

Con la chiusura della XIII edizione si conclude un’altra pagina di successo per Kappa FuturFestival, che continua a crescere anno dopo anno rafforzando il proprio ruolo di ambasciatore internazionale della cultura elettronica e della città di Torino