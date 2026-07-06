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Tennis, Cobolli accede ai quarti a Wimbledon

| 6 Luglio 2026 17:15 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 6 lug. (askanews) – Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L’azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l’australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Cobolli che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel 2° che nel 3° set break di svantaggio. Mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Fery

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