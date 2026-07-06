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Torino, tentano furto in studio medico: carabinieri rispondono alla radio dei complici, tre arresti

| 6 Luglio 2026 15:02 | 0 commenti

Torino, tentano furto in studio medico: carabinieri rispondono alla radio dei complici, tre arresti

AdnKronos
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(Adnkronos) – Sono stati i rumori in strada ad allarmare i residenti del quartiere torinese del Lingotto che nella notte tra sabato e domenica hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno sorpreso in uno studio dentistico un uomo con passamontagna intento a frugare nei cassetti della reception. Fermato, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e in tasca di una ricetrasmittente, strumento. A quel punto i carabinieri fingendosi l’autore del colpo si sono messi in contatto con gli eventuali complici.  

Quando il finto ladro li ha invitati a pochi isolati dal luogo del colpo per spartirsi il bottino, un 57enne e un 67enne entrambi italiani, giunti sul posto hanno trovato ad attenderli i militari che li hanno arrestati in flagranza di reato insieme al 65enne per tentato furto aggravato e portati in carcere a disposizione della Procura. 

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