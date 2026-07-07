Alla Fondazione Terzo Pilastro il Premio Margutta 2026

Roma, 7 lug. (askanews) – Nell’iconica via Margutta a Roma ha avuto luogo la venticinquesima edizione del Premio Margutta, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, ideato da Giovanni Morabito e il cui presidente onorario è il regista Gabriele Salvatores. La manifestazione ModArt e Premio Margutta 2026, organizzata dalla Galleria Monogramma Arte Contemporanea, è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cultura e Arte.In occasione di questo importante quarto di secolo della rassegna, il premio, rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò, è stato per la prima volta dedicato alla memoria del professor avvocato Emmanuele Emanuele, illustre e indimenticato, mecenate recentemente scomparso. La novità più significativa ed emozionante di questa venticinquesima edizione è stata l’introduzione della sezione “Solidarietà”, nell’ambito della quale è stata premiata la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dalla professoressa Alessandra Taccone. La Fondazione, come si legge nella motivazione del conferimento, ha saputo trasformare la solidarietà in un’opera d’arte sociale, traducendo la filantropia in un concreto modello di welfare comunitario, capace di generare un impatto duraturo sul territorio.”Sotto l’appassionata presidenza della professoressa Alessandra Taccone, la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale ha raccolto con profonda responsabilità l’immenso patrimonio di idee e la visione lungimirante dello storico fondatore: il professore avvocato Emmanuele Emanuele. Attraverso interventi di alto valore umano e civile, la Fondazione Terzo Pilastro si conferma oggi un’eccellenza globale nel campo della filantropia, della giustizia sociale e del sostegno alle categorie più vulnerabili. Con profonda gratitudine, il premio Margutta, nella sua 25esima edizione, introduce la sezione “Solidarietà”, conferendo il primo storico riconoscimento a una fondazione, la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che ogni giorno opera per costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti” ha dichiarato Valeria Oppenheimer, presentatrice, autrice e fashion reporter.Tanti i personaggi di spicco e i volti noti tra gli altri premiati per il 2026. Per la sezione cinema Ricky Memphis, per la sezione musica Tosca e Piotta, per la sezione moda Adriana Dama, per la sezione arte Emanuela Bruni, presidente del Maxxi, per la sezione comicità Gabriele Cirilli.