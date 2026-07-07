Climatizzazione, progettazione decisiva

Roma, 7 lug. – Per Cardascio Group, la climatizzazione non può limitarsi all’installazione di una macchina, ma deve partire dall’analisi degli ambienti, proseguire con una progettazione su misura e continuare con una corretta manutenzione.La climatizzazione di un edificio non può essere ridotta alla semplice scelta di una macchina o della sua potenza. Negli ambienti commerciali, nei ristoranti, negli uffici e più in generale negli spazi destinati ad accogliere persone, la qualità del comfort dipende soprattutto dalla progettazione dell’impianto, dalla distribuzione dell’aria e dalla capacità di adattare il sistema alle caratteristiche dell’ambiente e al suo utilizzo.Secondo diverse ricerche, un ambiente commerciale ben climatizzato può favorire una maggiore permanenza dei clienti, mentre nei luoghi di lavoro condizioni climatiche non adeguate possono incidere negativamente sulla produttività, con riduzioni che, in alcuni studi, arrivano fino al 10-15%.”Climatizzare significa studiare la reale esigenza e non limitarsi a raffrescare un ambiente”, osserva Maurizio Cardascio, amministratore di Cardascio Group. “Ogni impianto dovrebbe essere progettato in funzione dell’utilizzo degli spazi e delle persone che li vivono.”Il principio trova particolare applicazione nella grande distribuzione organizzata, dove uno stesso punto vendita presenta esigenze molto differenti tra i vari reparti. L’affluenza del pubblico cambia durante la giornata e aree come ortofrutta, gastronomia, libero servizio e spazi commerciali richiedono condizioni climatiche differenti. Situazioni analoghe si riscontrano anche nella ristorazione, dove sale, laboratori e locali di servizio presentano necessità diverse.Secondo Cardascio, una progettazione non adeguata può determinare una distribuzione non uniforme dell’aria, con aree interessate da getti diretti e altre in cui il comfort risulta insufficiente. Per questo motivo la fase preliminare di sopralluogo e progettazione assume un ruolo determinante nella definizione delle soluzioni più idonee, anche attraverso sistemi di distribuzione dell’aria progettati per garantire una maggiore uniformità.Un altro aspetto riguarda la valutazione economica degli impianti. Limitare la scelta al solo costo iniziale, osserva l’imprenditore, può rivelarsi poco conveniente nel tempo se non vengono considerati i consumi energetici, i costi di gestione e gli effetti che un ambiente poco confortevole può avere sull’esperienza della clientela. Infine, particolare attenzione viene riservata alla manutenzione, spesso percepita come un costo aggiuntivo ma considerata dagli operatori del settore una componente essenziale per garantire continuità di funzionamento, efficienza energetica, durata degli impianti e tutela della salute degli utenti. Una manutenzione eseguita da personale qualificato e certificato, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per mantenere nel tempo le prestazioni previste in fase di progettazione.(Servizio Pubbliredazionale)