Connact, Madia (Oxford): Ridurre i 4 principali gruppi malattie

Roma, 7 lug. (askanews) – “L’OCSE ha stimato che se riusciamo a ridurre i 4 principali gruppi di malattie non trasmissibili si potrebbe incrementare il PIL del 4%” così Joan Madia, senior research fellow in Health Economics dell’Università di Oxford intervenuto all’evento Connact – Summer Workshop, “Autonomia e competitività dell’UE: l’agroalimentare, la salute e il digitale” che si è tenuto nei giorni scorsi al Parlamento europeo e che ha visto un confronto fra rappresentanti delle istituzioni con associazioni, stakeholder e aziende italiane. L’evento è stato promosso da: A2A, Barilla, CIA, Confcooperative, Fastweb+Vodafone, Federalimentare, FiberCoop, Legacoop, Gruppo Chiesi, Gruppo Ferrero, Gruppo Menarini, MFE-MediaForEurope, Open Fiber, TIM.