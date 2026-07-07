Covid, Conte: delegare ascolto testimoni viola principi processo penale

Roma, 7 lug. (askanews) – “Oggi non solo abbiamo una illegittimità costituzionale, che diventerà un precedente a futura memoria, ma non stiamo applicando nemmeno i principi minimi del processo penale”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della seduta della commissione d’inchiesta sul Covid, a proposito del sistema di escussione dei testimoni attraverso consulenti delegati dal presidente dell’organismo parlamentare, Marco Lisei (FdI). L’esito di questo lavoro, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio, “sarà materiale inutilizzabile e se lei viola questo principio la denunceremo in tutte le sedi. Dovrebbe dimettersi, anche perché sui lavori della commissione lei dice menzogne su di me in video deliranti, non rispetta il suo ruolo istituzionale”.

“Il regolamento da voi stesso votato – ha sottolineato Conte – esclude la possibilità di escutere testimoni in questo modo. Questa facoltà non spetta neppure al singolo commissario ma alla commissione come organo collegiale, la maggioranza non si sentirebbe garantita se fosse delegato un parlamentare di opposizione…” Nel sostenere la delibera per proseguire con il metodo di lavoro contestato dalle opposizioni, ha detto il leader stellato rivolto a Lisei, “lei oggi sta dimostrando protervia istituzionale”. Non solo, a giudizio di Conte, la procedura scelta dalla commissione “è illegittima sul piano costituzionale”, ma “nel codice penale c’è un principio, il principio di oralità della prova: significa che se pure vengono escussi dal pubblico ministero in persona o dall’autorità delegata di polizia giudiziaria, per le garanzie che spettano ai cittadini quella non è una prova; va riprodotta nel processo penale. Secondo lei è possibile che quella persona venga escussa e non ci sia il controesame? State contraddicendo i principi del processo penale”.