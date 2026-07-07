La lineup del Red Valley Festival si arricchisce di nuovi nomi

Milano, 7 lug. (askanews) – Il Red Valley Festival, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 presso l’Olbia Arena, svela nuovi nomi nella lineup della sua undicesima edizione. Achille Lauro, Bresh, Chiello, Clara, Ditonellapiaga e Boss Doms per il DAY1, Shiva e 22Simba per il DAY2 e Annalisa e Sayf per il DAY3 sono i nuovi artisti che si aggiungeranno a quelli precedentemente annunciati: Ernia, Kid Yugi, Noyz Narcos, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay e Sfera Ebbasta.

Tra le voci più interessanti della scena musicale italiana, sono pronti a salire sul palco con performance e atmosfere uniche, confermando il Red Valley Festival come uno dei più grandi festival d’Italia, capace di unire generi, artisti e pubblico in un’unica grande esperienza musicale.

Achille Lauro ha scelto il Red Valley Festival come sua unica data estiva, dopo un anno di successi. Tra le new entry spiccano Sayf, con il nuovo album “Santissimo” in uscita l’8 maggio, Ditonellapiaga con “Miss Italia” e Chiello con “Agonia”, tutti reduci dal successo al Festival di Sanremo. Si aggiungono inoltre Boss Doms, come una nuova tappa del suo tour, insieme a Bresh e Clara, da anni tra gli artisti più richiesti dalla community del festival. Tra i grandi ritorni troviamo Shiva, tra i protagonisti più acclamati dell’edizione 2025, Annalisa, già headliner nel 2024 con uno spettacolo memorabile e 22Simba, che dopo aver aperto il festival nel 2024 tornerà quest’anno con un nuovo show.

Gli abbonamenti Festival Full Pass per tutte le serate e i biglietti singoli del DAY2 e DAY3 del Red Valley Festival – prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con Air Action Vigorsol come title partner e Radio 105 come radio partner – sono già disponibili online su redvalleyfestival.com. Mentre i biglietti singoli del DAY1 saranno in vendita a partire da lunedì 27 aprile 2026 alle ore 14:00.

Il Red Valley Festival 2026 è pronto a riaccendere l’estate. Dopo aver celebrato nel 2025 un importante traguardo – i suoi primi 10 anni di musica – il festival guarda ora alla sua undicesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati in Italia. Proseguendo una tradizione che ha saputo unire migliaia di persone ogni anno, il Red Valley Festival continuerà a offrire un palco condiviso dalle voci e dagli artisti più amati del panorama italiano e internazionale. Anche nel 2026 il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, fatta di musica, emozioni e un’atmosfera contagiosa che ha reso l’evento un punto di riferimento della scena estiva. Questa nuova edizione si prepara a introdurre ulteriori novità, ampliando la sua proposta artistica e scenografica con produzioni ancora più spettacolari, per offrire show memorabili, momenti unici e un festival che ogni anno si rinnova senza perdere la sua identità.

Il Red Valley Festival è ormai uno dei principali Festival di musica pop del Mediterraneo, raggiungendo oltre 350.000 biglietti venduti nelle ultime quattro edizioni e diventando il punto di riferimento saldo per amanti dei concerti, artisti, addetti ai lavori, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano negli stessi valori cardine dell’evento.