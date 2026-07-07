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Mondiali, oggi Argentina-Egitto – Diretta

| 7 Luglio 2026 18:03 | 0 commenti

Mondiali, oggi Argentina-Egitto – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Tornano in campo i campioni del mondo in carica dell’Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale ‘albiceleste’ guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta l’Egitto – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà ad Atlanta in Georgia. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Colombia e Svizzera.  

 

Alle 22 la sfida tra Colombia e Svizzera. 

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