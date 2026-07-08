Djokovic, nervosismo a Wimbledon: litiga con la panchina

(Adnkronos) –

Furia Novak Djokovic a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista serbo ha sfidato il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra, in una partita condizionata da un nervosismo sempre crescente. Al termine del secondo set, perso 6-3 dopo aver vinto il primo al tie break, Djokovic si è sfogato con la sua panchina.

Dopo un complicato turno di battuta, il tennista serbo si è girato rabbiosamente verso il suo allenatore e i membri del suo staff, alzando la racchetta in un gesto di stizza che ha sorpreso il pubblico del Centrale. Djokovic, dopo lo sfogo, è tornato a fondo campo ma ha continuato a parlare tra sé e sé.