Italia-Usa, Meloni: su basi linea chiara, non partecipiamo ad attacchi

Ankara, 8 lug. (askanews) – Trump deluso dall’Italia sulle basi? “Per quello che riguarda le basi non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così… un giorno ne facciamo una e un giorno ne facciamo un’altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall’inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo, abbiamo rispettato i nostri impegni come sempre fanno le nazioni serie. Dopodiché, abbiamo detto che non avremo partecipato agli attacchi all’Iran, non stiamo partecipando agli attacchi all’Iran e non parteciperemo agli attacchi all’Iran”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del vertice di Ankara.