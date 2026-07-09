Francia, Lagarde: “Non sono candidata a nulla”, ma dimensione Ue cruciale

Roma, 9 lug. (askanews) – Sulle presidenziali in Francia “non sono candidata a nulla. Ma ci tengo molto alla tutela dell’Europa, al fatto che l’Europa costituisca il quadro di riferimento in cui i paesi membri operano, Francia inclusa”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, incalzata da domande sulle presidenziali nell’Esagono durante un’intervista a Euronews.

Sulla possibile contrapposizione tra un candidato di estrema sinistra, Jean-Luc Mélanchon, e uno di estrema destra, Marine Le Pen “cerco di guardare tutti i paesi senza addentrarmi nelle loro vicende politiche. Ovviamente, come francese ho le mie idee, ma le tengo per me. Quello che davvero spero è che il processo democratico continui. E sapete in politica otto mesi sono un’eternità, possono succedere tante cose”, ha proseguito.

“Monitoremo, guarderemo ai rischi e analizzeremo attentamente e speriamo che la ragione prevalga, che la Francia si assicuri che chiunque sia il leader che si comprenda che è cruciale essere un componente chiave dell’Europa. E che l’Europa è l’unico contesto in cui gli Stati membri, le nazioni, perfino alla Francia possono effettivamente svolgere un ruolo rilevante”, ha detto.

“Certamente spiegherò nella misura in cui cui posso perché la dimensione europea è così importante. Lo spiegherò – ha aggiunto, mantenendo una sfumatura di ambiguità – in qualunque capacità sarò maggiormente efficiente”.