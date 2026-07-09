Leapmotor B05, debutto per la compatta elettrica sportiva di nuova generazione

MILANO (ITALPRESS) – Ha debuttato in Italia, nel corso del Media Drive organizzato da Leapmotor presso lo STEP FuturAbility District di Milano, la nuova B05, la prima vettura elettrica sportiva del marchio progettata per il mercato europeo. Una scelta non casuale: il nuovo modello è stato presentato all’interno di uno degli spazi dedicati all’innovazione più rappresentativi del Paese, un contesto che riflette perfettamente la visione del brand orientata a una mobilità elettrica sempre più tecnologica, accessibile e coinvolgente.

Dopo la conferenza stampa, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di mettersi al volante della nuova B05 lungo un articolato percorso di prova che, partendo da Milano, si è sviluppato attraverso le colline bergamasche fino a raggiungere Polisena L’Altro Agriturismo a Pontida. Tra vigneti, borghi e panorami che caratterizzano il paesaggio prealpino bergamasco, la B05 ha evidenziato la propria doppia personalità: sportiva e reattiva nei tratti più guidati, fluida e confortevole negli spostamenti quotidiani. La combinazione tra trazione posteriore, distribuzione dei pesi 50:50 e il lavoro di sviluppo dedicato al mercato europeo emerge con naturalezza su strade che premiano precisione, equilibrio e piacere di guida. Il risultato è una compatta elettrica capace di coniugare prestazioni, tecnologia avanzata e qualità di bordo in un’esperienza di guida autenticamente coinvolgente.

Una nuova visione della mobilità elettrica sportiva Con la B05, Leapmotor amplia la propria gamma introducendo un modello pensato per clienti alla ricerca di design distintivo e piacere di guida. Il modello incarna il posizionamento “Sporty Elegance, Everyday Thrill”, che unisce prestazioni, estetica e fruibilità quotidiana. La vettura si sviluppa attorno a tre pilastri fondamentali: dinamica di guida, tecnologia intelligente e libertà di utilizzo elettrica, senza compromessi su sicurezza e comfort. Un Design audace dalla forte personalità La Leapmotor B05 presenta una silhouette ispirata alle coupè, con proporzioni ai vertici della categoria e una larghezza di 1.880 mm all’altezza delle spalle, che contribuisce a una presenza su strada solida e stabile. Il design è definito da linee pulite e superfici scolpite, con elementi distintivi come porte senza cornice, maniglie integrate, firma luminosa a lama e cerchi in lega aerodinamici da 19″. Il coefficiente aerodinamico di 0,26 contribuisce all’efficienza complessiva del veicolo.

L’abitacolo è progettato per garantire comfort e funzionalità, con materiali di qualità – tra cui rivestimenti in eco-pelle conformi agli standard OEKO-TEX – e dotazioni pensate per l’utilizzo quotidiano, come tetto panoramico, sedili riscaldati e soluzioni intelligenti di stivaggio. Sviluppata con il contributo del team globale chassis di Stellantis, la B05 è stata calibrata per rispondere alle aspettative dei clienti europei in termini di comfort e precisione di guida. La configurazione a trazione posteriore, la distribuzione dei pesi 50:50 e le sospensioni McPherson anteriori e multilink posteriori assicurano un equilibrio ottimale tra stabilità, comfort e reattività.

Il powertrain elettrico eroga fino a 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, supportata da una modalità Launch Control dedicata.

Tecnologia avanzata delle batterie e ricarica rapida La Leapmotor B05 adotta un’innovativa architettura Cell-to-Chassis (CTC), che integra la batteria nella struttura del veicolo, migliorando efficienza, rigidità e ottimizzazione degli spazi interni.

Il modello è disponibile con due opzioni di batteria: quella da 56,2 kWh con un’autonomia WLTP fino a 401 km e quella da 67,1 kWh con un’autonomia WLTP fino a 482 km.

La funzione di ricarica rapida fino a 168 kW – un primato nella categoria – consente inoltre di ricaricare la batteria dal 30% all’80% in circa 17 minuti, garantendo praticità sia nell’uso urbano sia nei viaggi a lunga percorrenza.

Tecnologia intelligente e connettività senza interruzioni L’abitacolo integra un sistema digitale evoluto, con doppio schermo composto da un display centrale da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, basati sull’ultima piattaforma software Leapmotor che integra Apple Carplay e Andoid Auto.

L’esperienza è completata dalla Leapmotor App, che consente il controllo remoto delle principali funzioni del veicolo, tra cui climatizzazione, gestione della ricarica, monitoraggio dello stato e accesso tramite chiave digitale garantendo un’esperienza utente completamente connessa e intuitiva.

La sicurezza a 360 gradi come priorità La Leapmotor B05 è stata progettata per garantire elevati livelli di sicurezza, combinando un design strutturale robusto con tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Il modello è dotato di 21 funzioni ADAS supportate da 14 sensori e telecamere, un sistema a 7 airbag per la protezione completa dell’abitacolo e una struttura della carrozzeria ad alta resistenza con una rigidità torsionale di 34.500 Nm/°.

Il prezzo di listino della Leapmotor B05 per il mercato italiano parte da 26.900 euro. In occasione del lancio, Leapmotor Italia introduce una struttura di offerta particolarmente competitiva, pensata per rendere ancora più accessibile la mobilità elettrica del brand. La promozione di lancio prevede per tutti un contributo di 3.000 euro a cui si aggiunge uno speciale bonus di 1.000 in caso di permuta o rottamazione. In aggiunta a questa offerta commerciale, il cliente potrà beneficiare di un finanziamento con TAN 4,99% sviluppato appositamente per il lancio. Nel dettaglio quindi, la B05 56,2 kWh in allestimento Life è proposta a 22.900 euro, configurandosi come punto di ingresso particolarmente accessibile alla gamma. Salendo di autonomia, la B05 67,1 kWh Life è disponibile a 25.400 euro, offrendo un equilibrio ideale tra autonomia estesa e valore complessivo. Al vertice dell’offerta, la B05 67,1 kWh Design raggiunge un prezzo di 27.400 euro, rappresentando la proposta più completa in termini di contenuti e dotazioni.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).