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Mondiali, oggi Francia-Marocco: probabili formazioni e dove vederla in tv

| 9 Luglio 2026 11:02 | 0 commenti

Mondiali, oggi Francia-Marocco: probabili formazioni e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – Francia e Marocco aprono il programma dei quarti di finale del mondiale 2026. Oggi, giovedì 9 luglio, la nazionale guidata in panchina dal ct Didier Deschamps affronta la selezione nordafricana del ct Mohamed Ouahbi in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Boston. La vincente del match troverà in semifinale una tra Spagna e Belgio. Agli ottavi i transalpini hanno superato il Paraguay per 1-0, mentre i nordafricani hanno sconfitto il Canada 3-0. 

 

La sfida tra Francia e Marocco è in programma oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni: 

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Didier Deschamps.  

Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri.  

 

Il match tra Francia e Marocco sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

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