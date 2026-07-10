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Mondiali, I risultati dei quarti di finale

| 10 Luglio 2026 00:08 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 10 lug. (askanews) – Questi i risultati dei quarti di finale dei mondiali di calcio

QUARTI DI FINALE
09/07 Francia-Marocco 2-0
10/07 (Miami): Spagna-Belgio ore 21
11/07 (L.Angeles): Norvegia-Inghilterra ore 23
12/07 (Kansas City): Argentina-Svizzera ore 03

SEMIFINALI
14/07 (Dallas): Francia-Spagna/Belgio ore 21
15/07 (Atlanta): Norvegia/Inghilterra-Argentina/Svizzera ore 21

FINALE 3° POSTO
18/07 (Miami): Finale 3° posto ore 23

FINALE MONDIALE
19/07 (New York): Finale Mondiali 2026 ore 21

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