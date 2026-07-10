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Omicidio nella notte a Santadi, 35enne ucciso con colpo d’arma da fuoco al petto

| 10 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Omicidio nella notte a Santadi, 35enne ucciso con colpo d’arma da fuoco al petto

AdnKronos
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(Adnkronos) – Omicidio nella notte in Sardegna: un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco al petto a Santadi, nel Sulcis Iglesiente. La vittima, disoccupata e originaria di Carbonia, viveva a Portoscuso. 

Il delitto è avvenuto in località Barrancu Manna, una zona isolata alla periferia del paese. Dopo l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. 

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Cagliari per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile. 

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