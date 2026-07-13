Venezia83, attrice francese Valérie Donzelli guiderà giuria Orizzonti

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Roma, 13 lug. (askanews) – È ufficiale la composizione delle Giurie internazionali di Orizzonti e di Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.
La Giuria internazionale Orizzonti sarà presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli e sarà inoltre composta da: il distributore cinematografico statunitense Peter Becker, la regista hongkonghese-statunitense Elizabeth Lo, il regista e sceneggiatore messicano David Pablos e l’attrice italiana Barbara Ronchi.
Presieduta dalla sceneggiatrice e regista italiana Carolina Cavalli, la giuria internazionale Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” sarà inoltre composta dal regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. e dal produttore statunitense Ted Hope.
Tutti i premi ufficiali saranno annunciati e consegnati durante la cerimonia di chiusura dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sabato 12 settembre sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.
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