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MotoGP, Bezzecchi “Operazione un po’ complicata, ma è andata bene”

| 14 Luglio 2026 11:30 | 0 commenti

MotoGP, Bezzecchi “Operazione un po’ complicata, ma è andata bene”

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà”. Lo afferma Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, in video collegamento in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, dopo la frattura alla clavicola riportata al Gp di Germania.

“Portare la bandiera tricolore sul podio è stato fantastico, sono state davvero delle belle emozioni – le parole ricordando i successi in top class -. Il nostro è uno sport incredibilmente di squadra e la mia è una squadra fantastica che si impegna al massimo e io cerco di fare lo stesso per loro”, aggiunge.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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