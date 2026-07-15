Accordo Deliveroo-Sole365 attiva 60 nuovi store del Gruppo Selex

Marcianise (Caserta), 15 lug. (askanews) – I prodotti Sole365 comodamente a casa grazie ai servizi Deliveroo. E’ quanto garantisce l’accordo tra la catena di supermercati del Gruppo Selex e la società di delivery. Sono 60 i nuovi store disponibili sull’app e sulla piattaforma di acquisto on line, 59 dei quali in Campania e uno nella provincia di Latina, nel Lazio. “Questa partnership è importante con il Sole365 – ha spiegato Francesco Sireci, Head of New Verticals di Deliveroo Italy – ci permette di ampliare il servizio ai nostri clienti con l’apertura di 60 store, di cui 59 in Campania e offrire, dunque, al nostro cliente un servizio migliorato e grazie al quale riusciremo ad entrare ed espanderci in una regione per noi molto importante”. I supermercati Sole365 da cui possono ordinare i consumatori offrono un assortimento che conta fino a 10mila prodotti, di cui oltre 2mila a marchio Selex. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto Raffaele Fedele, responsabile CRM e-commerce di AP Commerciale – è quello di riportare la stessa esperienza di acquisto del fisico, on line. E grazie alla collaborazione con Deliveroo lo faremo utilizzando i nostri personal shopper al fine di garantire servizio e qualità anche sul nostro servizio di e-commerce”. Alla ricezione dell’ordine, gli impiegati del punto vendita si occupano della preparazione dei sacchetti della spesa, rendendoli disponibili ai rider a cui viene proposta la consegna, che viene completata in circa 30 minuti. “Sole365 è un’insegna che è riconosciuta dai propri clienti per essere molto attenta ai loro bisogni e a dare un servizio ottimale. In quest’ottica la collaborazione con Deliveroo serve proprio a offrire ai clienti il miglior servizio di spesa come, quando e dove vogliono”, ha sottolineato Pietro Paolo Peluso CRM e-commerce specialist Sole365. L’accordo tra i due gruppi permette l’espansione del servizio di spesa a distanza di Deliveroo anche ad Avellino e a Salerno, con un rafforzamento dell’offerta a Napoli dove già sono attivi 14 supermercati.