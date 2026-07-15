Verso l’apice dell’ondata di calore: forti temporali al Nord

Milano, 15 lug. (askanews) – La terza ondata di calore africano si avvicina al picco, con temporali violenti attesi al Nord e temperature fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo, indica tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio la fase più delicata: al Centro-Sud continuerà il caldo intenso, mentre sulla Val Padana aumenterà il rischio di fenomeni forti.

L’anomalia dell’estate 2026 riguarda anche i tempi. Il caldo si è acceso già in primavera, prima del periodo tradizionalmente più rovente dell’anno, tra fine luglio e fine agosto. I terreni secchi aggravano la situazione: con poca umidità al suolo, l’energia solare non viene assorbita dall’evaporazione dell’acqua e contribuisce in misura maggiore al riscaldamento dell’aria.

Il passaggio più critico è atteso tra il pomeriggio di mercoledì e le prime ore di giovedì. In Pianura Padana il calore e l’umidità accumulati incontreranno aria più fresca in quota in arrivo dalle Alpi centro-orientali e venti diversi per direzione e velocità alle varie quote. Questa combinazione può favorire temporali violenti, grandinate, supercelle e possibili tornado.

L’area a rischio più alto è il Triveneto, ma i fenomeni potranno interessare l’intera Val Padana, con possibili sconfinamenti verso Milano nella tarda serata. I temporali non interromperanno però la fase calda: l’aumento delle temperature proseguirà fino al fine settimana, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

Le punte più elevate sono previste nelle zone interne della Sardegna, dove si potranno raggiungere i 45 gradi. Sono attesi 42 gradi a Nuoro, 41 a Caltanissetta, Foggia e Oristano, 40 a Firenze, Terni e Matera, 37 a Roma e 36 a Milano.

Mercoledì 15 luglio il Nord avrà caldo e sole fino all’arrivo dei temporali forti dal pomeriggio e dalla sera. Al Centro il tempo resterà soleggiato e molto caldo, mentre al Sud il caldo sarà eccezionale, con punte di 41-43 gradi in Sardegna e Sicilia. Giovedì 16 luglio al Nord i temporali proseguiranno fino al primo mattino, poi il tempo migliorerà. Al Centro continueranno sole e caldo intenso. Al Sud resterà una fase di caldo eccezionale, con punte di 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia. Venerdì 17 luglio il Nord resterà caldo e soleggiato, con temporali limitati alle Alpi. Al Centro e al Sud la fase rovente continuerà, con valori fino a 44-45 gradi in Sardegna e Sicilia. Da domenica è previsto un aumento dell’instabilità dal Nord verso il Centro e un calo termico destinato a durare 5-6 giorni, con temperature in discesa dai 40 gradi a circa 34 gradi in molte aree. Al Sud, però, il caldo resterà anomalo.