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Pegula applaude Sinner: “Incredibili i suoi miglioramenti al servizio”

| 16 Luglio 2026 19:02 | 0 commenti

Pegula applaude Sinner: “Incredibili i suoi miglioramenti al servizio”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
“Bisognerebbe creare un premio per il colpo che è migliorato di più nel circuito, e lo vincerebbe il servizio di Jannik Sinner. La sua battuta è qualcosa di incredibile. Il servizio esterno dal lato dei vantaggi è semplicemente assurdo”. Jessica Pegula applaude i miglioramenti al servizio di Jannik Sinner nel corso di un’intervista al podcast ‘The Player’s Box’.  

“Ogni volta che lo guardo giocare, penso di conoscere la sua battuta preferita: si finisce sempre per pensare che questa volta non proverà di nuovo quella soluzione, e invece mette a segno un ace ogni volta. Non riesco a capirlo, davvero. Mi chiedo: “Com’è possibile che il suo servizio sia migliorato così tanto?”, aggiunge la statunitense, numero 3 del ranking Wta.  

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