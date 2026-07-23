Stellantis Pro One registra una crescita globale del 7% nel primo semestre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis Pro One registra solidi risultati globali nel primo semestre 2026, consolidando la leadership nelle principali regioni del mondo e mettendo a segno una crescita del 7%. Nel primo semestre dell’anno, Stellantis Pro One ha mantenuto la propria posizione di leader nell’Europa a 29 Paesi (EU29), con una quota di mercato del 28,7% e 273.600 unità vendute. L’azienda si è classificata al primo posto in Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio-Lussemburgo, Polonia e Portogallo, confermandosi inoltre tra i primi tre costruttori in tutti gli altri principali mercati europei. Stellantis Pro One ha ulteriormente rafforzato la propria leadership nel segmento dei van compatti, raggiungendo un’eccellente quota di mercato del 47,4% nel segmento C, e ha continuato a guidare il segmento dei grandi van con una quota del 25,3%. Nel settore dei veicoli commerciali elettrificati, Stellantis Pro One si è confermata protagonista della transizione verso una mobilità sostenibile, conquistando la posizione numero uno nel mercato europeo dei veicoli commerciali BEV.

A testimonianza del proprio costante impegno nel supportare i clienti nella transizione energetica, a marzo Stellantis Pro One ha lanciato un’iniziativa commerciale a livello europeo che propone i van elettrici a batteria allo stesso prezzo delle equivalenti versioni diesel, contribuendo a rimuovere una delle principali barriere all’adozione. Nei mesi successivi, l’azienda ha continuato a sostenere l’elettrificazione attraverso iniziative commerciali mirate e adattate alle esigenze dei diversi mercati. Di conseguenza, a giugno i BEV hanno rappresentato il 15% degli ordini acquisiti nei principali mercati europei, mentre gli ordini provenienti da flotte di piccole e medie dimensioni sono aumentati del 140% rispetto all’anno precedente. Sebbene il ritmo dell’elettrificazione continui a variare tra i diversi mercati e segmenti di clientela, Stellantis Pro One resta impegnata nel facilitare l’adozione da parte dei clienti e nel sostenere la transizione verso una mobilità a zero emissioni, mantenendo al contempo un approccio al business disciplinato e sostenibile.

Stellantis Pro One ha consolidato la propria leadership in Sud America con una quota di mercato del 33,9%, in crescita di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente e pari a oltre il doppio di quella del concorrente più vicino. La performance è stata trainata dagli ottimi risultati registrati nei principali mercati: Brasile: n.1 con il 52,7% di quota di mercato (+6,5 p.p.); Argentina: n.1 con il 25,8% di quota di mercato (+5,5 p.p.); Cile: n.1 con il 16,0% di quota di mercato; Uruguay: n.1 con il 36,9% di quota di mercato; Paraguay: salita al secondo posto con il 17,1% di quota di mercato.

Fiat Strada si è confermato il veicolo più venduto della regione, considerando sia le autovetture sia i veicoli commerciali, mentre il lancio della nuova Ram Dakota in Brasile ha ulteriormente rafforzato l’offerta pickup di Stellantis Pro One.

In Nord America, Stellantis Pro One si è classificata al terzo posto, portando la propria quota di mercato al 14,1%, in aumento di 2,0 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Le vendite complessive di veicoli commerciali sono cresciute del 13%, sostenute dalle solide performance dei veicoli commerciali Ram e Peugeot.

Negli Stati Uniti: Le vendite complessive di Ram sono aumentate del 15%; Le vendite del Ram 1500 sono cresciute del 27%; Le vendite dei pickup heavy-duty sono aumentate del 9%.

Il Ram 1500 è stato riconosciuto leader del segmento nello studio J.D. Power 2026 U.S. Vehicle Dependability Study.

In Canada, le vendite Ram sono cresciute dell’8%, mentre quelle dei pickup heavy-duty hanno registrato un incremento del 21%.

In Messico, Stellantis ha conquistato la prima posizione assoluta con una quota di mercato del 18,8%; le vendite Ram sono aumentate del 43% e quelle complessive dei veicoli commerciali del 36%.

Nella regione Medio Oriente e Africa, Stellantis Pro One ha raggiunto una posizione di leadership con una quota di mercato del 22,3%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. L’azienda ha mantenuto una leadership netta nei segmenti van con una quota del 36,0%, sostenuta dalle eccellenti performance nei principali mercati: Turchia: n.1 con il 48,3% di quota di mercato; Marocco: n.1 con il 23,0%; Algeria: n.1 con l’84,6%; Tunisia: n.1 con il 45,8%; Territori d’Oltremare: n.1 con il 44,0%. I modelli della gamma Compact Van hanno continuato a dimostrare la propria competitività, confermandosi la famiglia di van più venduta della regione.

Forte di una gamma completa di van, pickup e soluzioni dedicate al business, Stellantis Pro One continua a supportare i clienti professionali di tutto il mondo con soluzioni di mobilità innovative, efficienti e sostenibili. “Il primo semestre del 2026 conferma la solidità della nostra strategia orientata al cliente, del nostro portafoglio di veicoli commerciali e della nostra offerta multi-energia”, ha dichiarato Eric Laforge, Head of Stellantis Pro One. “Mentre continuiamo a rafforzare le nostre posizioni di mercato a livello globale, guardiamo anche al futuro, facendo leva sul successo del lancio europeo del nostro nuovo Smart Compact Van, ampliando le capacità del programma CustomFit e promuovendo l’innovazione nell’intero ecosistema Stellantis Pro One. Saremo lieti di incontrare i giornalisti provenienti dall’Europa e dalla regione Medio Oriente e Africa a IAA Transportation di Hannover, dove mostreremo come queste iniziative stiano plasmando il futuro di Stellantis Pro One e presenteremo le nostre prossime novità dedicate ai clienti professionali”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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