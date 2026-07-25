Lanzarote, dove il vulcano diventa risorsa per la terra

Roma, 25 lug. (askanews) – A Lanzarote il paesaggio vulcanico non caratterizza solo il panorama, ma anche l’agricoltura e la cucina. Sull’isola, tecniche tradizionali come la coltivazione sul jable, la sabbia marina trasportata dal vento, e sull’enarenado, il lapillo vulcanico, permettono di trattenere l’umidità del terreno e coltivare anche in un ambiente tra i più aridi d’Europa.Da questi sistemi, riconosciuti dalla FAO come Sistema Importante del Patrimonio Agricolo Mondiale, nascono produzioni tipiche come il vino di La Geria, le patate dolci del jable, le patate di Los Valles.Ed è proprio su questo patrimonio agricolo e gastronomico si concentra la campagna di promozione dell’isola, che punta a valorizzare le produzioni locali come elemento distintivo dell’offerta turistica.L’intervista a Gonzalo Ceballos Watling, Consigliere per il Turismo dell’Ambasciata di Spagna a Roma: “La nostra proposta turistica è basata sul “Think you know Spain, think again”. È una proposta per chi ha visitato la Spagna, pensa di conoscere la Spagna, ma non è vero. Il nostro Paese ha un’offerta vastissima, a partire da quella gastronomica, che è altamente sostenibile. Una proposta del cibo, della cultura, dell’agricoltura. Noi pensiamo che questa proposta innovativa possa essere molto attraente per il turista italiano”. L’obiettivo è attrarre un turismo interessato non solo al mare e ai paesaggi vulcanici, ma anche alle tradizioni, ai prodotti del territorio e ai metodi di coltivazione che hanno reso Lanzarote un esempio di adattamento alle condizioni ambientali.Il commento di Oswaldo Betancort Garcia, Presidente dell’amministrazione insulare di Lanzarote: “Crediamo che sia necessario creare una sinergia tra turismo, paesaggio, economia circolare e ristorazione per costruire un modello turistico unico.Per noi la sostenibilità è il valore più importante. Siamo una destinazione che punta a limitare i posti letto turistici: non vogliamo aumentarli. Allo stesso modo, non vogliamo consumare altro territorio destinandolo allo sviluppo turistico.Siamo anche una destinazione che tutela e protegge il proprio ecosistema. Questo sono Lanzarote e La Graciosa: un territorio unico che oggi porta i suoi prodotti davanti alla FAO”.La gastronomia è uno dei principali motori del nostro turismo: rappresenta uno degli elementi che spinge l’86% dei visitatori a tornare a Lanzarote. Ed è per questo che siamo profondamente orgogliosi di far parte della FAO.Le parole di Fernando Miranda Sotillo, Consigliere permanente della Spagna presso la FAO: “Il riconoscimento del sistema agricolo di Lanzarote come Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale, conferito dalla FAO nell’ottobre del 2025, ci permette di rafforzare il legame tra agricoltura e alimentazione. Stiamo mettendo in relazione il territorio, le persone, la biodiversità e l’agricoltura con il cibo, proprio come dimostrano questa degustazione e questo show cooking, attraverso piatti che raccontano un territorio riconosciuto dalla FAO come Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale.”Un modello che lega tutela del paesaggio, identità locale e sviluppo turistico, facendo delle produzioni tradizionali uno degli strumenti per raccontare l’isola ai visitatori.