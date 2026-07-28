La Regione Calabria potenzia la rete dei Centri per l’Impiego

CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria rafforza la rete dei Centri per l’Impiego attraverso un importante programma di rafforzamento degli organici. Oggi, alla Cittadella regionale di Catanzaro, hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 40 unità di personale appartenente all’area degli Istruttori e 13 Funzionari dell’Elevata qualificazione che andranno a potenziare i servizi per il lavoro sul territorio regionale. Ad accogliere i nuovi dipendenti sono stati gli assessori regionali, al Personale, Antonio Montuoro, e al Lavoro, Giovanni Calabrese, insieme ai dirigenti generali dei rispettivi Dipartimenti, Fortunato Varone e Marina Petrolo. Presenti all’incontro anche i dirigenti di settore Roberta Cardamone e Sergio Tassone, nonché il responsabile del procedimento, Gianpaolo Cristiano. Montuoro e Calabrese, nel dare il benvenuto ai neo assunti, hanno ricordato che il processo di riassetto organizzativo, avviato nel 2021 dalla Giunta Occhiuto, è finalizzato a un investimento strategico sul capitale umano e al necessario rinnovamento generazionale dell’amministrazione regionale.

“Il rafforzamento dell’organico – ha proseguito Calabrese – rappresenta anche il riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal Dipartimento Lavoro e dalla rete dei Centri per l’Impiego, protagonisti di una profonda azione di rilancio delle politiche attive del lavoro in Calabria. Grazie all’impegno, alla competenza e alla professionalità del personale, i Centri per l’Impiego sono diventati un punto di riferimento per cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attuazione delle misure di politica attiva e il sostegno ai percorsi di inserimento e reinserimento occupazionale. Le nuove assunzioni consentiranno di consolidare ulteriormente questa rete sul territorio, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle comunità e rendendo i Centri per l’Impiego ancora più efficienti, moderni e vicini a cittadini e imprese. Un investimento sulle persone – ha affermato in conclusione l’assessore al Lavoro – significa investire sul futuro del lavoro e dello sviluppo della Calabria”.

L’assessore Montuoro ha aggiunto che “le nuove assunzioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa regionale avviato dalla Giunta della Calabria e previsto dal Piano delle assunzioni approvato con Dgr n. 134 del 25 marzo 2026. Anche quest’anno abbiamo inteso rafforzare i nostri uffici con nuove assunzioni che non rappresentano un semplice adempimento burocratico ma si tratta, invece, di un investimento strategico e tangibile sul capitale umano della nostra Regione. Nessuna riforma, nessuna visione politica può camminare senza una struttura amministrativa solida, motivata e competente. Con questi nuovi ingressi – ha rimarcato infine Montuoro – la nostra amministrazione si dimostra più moderna, più forte e decisamente più vicina alle esigenze del territorio”.

Nel corso dell’incontro, i dirigenti Petrolo e Varone hanno specificato che per completare il percorso di rafforzamento previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel corso dell’anno, saranno inserite ulteriori 30 unità, di cui 26 istruttori e 4 funzionari, già presenti nelle graduatorie vigenti, raggiungendo così il totale di 83 ingressi in ruolo programmati.

– Foto Regione Calabria –

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