Musumeci: spero legge nazionale su consumo suolo entro 2027

Firenze, 28 lug. (askanews) – “C’è un consumo eccessivo di suolo in parecchie regioni d’Italia. Io mi sto preoccupando, prima che si concluda la legislatura, di creare una normativa nazionale per disciplinare l’uso del suolo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Firenze nella sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.”C’è troppo uso di cemento e non c’è l’uso del costruito che invece va a malora. Se il costruito venisse riqualificato, noi non avremmo bisogno di occupare il nuovo terreno agricolo che invece deve essere destinato, appunto, alla sua naturale vocazione”, ha aggiunto Musumeci.”La Toscana -ha continuato il ministro- è fra le prime cinque-sei regioni in Italia per consumo di suolo, purtroppo, e finora hanno legiferato soltanto le regioni. Manca un modello nazionale. Manca un modello omogeneo, unico, dal nord al sud. Ci sto lavorando e trovo difficoltà in qualche direttore generale, anche se non del mio ministero. I veri padroni delle strutture sono i vertici burocratici, diciamo la verità. Alcune volte sono responsabili, sono partecipi, lavorano con grande spirito etico, altre volte invece si chiudono nel loro recinto e diventano un ostacolo”.”Quindi ci stiamo lavorando per fare in modo che entro la legislatura il nostro progetto presentato 3 anni fa possa essere finalmente definito con una cabina presso Palazzo Chigi e con la possibilità di raccogliere tutte le risorse che oggi in maniera polverizzata e frammentata arrivano da Roma agli enti locali destinati anche alle emergenze idriche, al dissesto e -ha concluso Musumeci- alle frane”.