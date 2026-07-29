Calcio, Inter, Yann Bisseck rinnova fino al 2031

Roma, 29 lug. (askanews) – L’Inter ha annunciato il rinnovo di Yann Bisseck, che ha prolungato il suo contratto per altre cinque stagioni. Il difensore tedesco classe 2000 continuerà così la sua avventura in nerazzurro con un nuovo accordo fino al 2031. L’intesa prevede uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione, con l’Inter che usufruirà del Decreto Crescita.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031”, con questa nota ufficiale sui propri canali, l’Inter ha annunciato il prolungamento del difensore tedesco. “Un muro difensivo – si legge nel comunicato -, una certezza nei duelli aerei, una minaccia anche nell’area avversaria, come dimostrano le tre reti realizzate nell’ultimo campionato. Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra”.