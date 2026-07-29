Cina, innovazione e industria trainano l’export dei prodotti IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le esportazioni cinesi legate all’intelligenza artificiale (IA) hanno registrato un incremento nella prima metà del 2026, affermandosi come nuovo punto di forza del commercio estero del Paese. Lo ha dichiarato ieri He Shaojun, funzionario del ministero del Commercio.

Tra gennaio e giugno, le esportazioni di robot industriali e stampanti 3D sono aumentate rispettivamente del 18,6% e del 109,3% su base annua, ha affermato il funzionario citando i dati doganali. He ha attribuito la robusta crescita a diversi fattori, tra cui una solida capacità industriale e una costante innovazione.

Il funzionario ha aggiunto che la filiera industriale completa del Paese, l’enorme mercato interno, l’innovazione continua e la cooperazione internazionale aperta hanno contribuito congiuntamente al forte aumento delle esportazioni. Questi vantaggi hanno consentito una rapida capacità di risposta delle catene di approvvigionamento, una maggiore efficienza dei costi, il miglioramento tecnologico e un più ampio accesso al mercato globale, ha affermato.

Il ministero continuerà a promuovere uno sviluppo di alta qualità del commercio estero, sostenendo ulteriormente le industrie e le imprese interessate nella loro profonda integrazione nelle catene industriali e di approvvigionamento globali e imprimendo maggiore vitalità alla transizione digitale, intelligente e sostenibile a livello mondiale, ha aggiunto.

Ieri il ministero ha pubblicato un documento intitolato “La posizione della Cina sulla cosiddetta questione della sovraccapacità”, che riporta come il rapido sviluppo delle industrie moderne cinesi sia guidato dall’innovazione e che il funzionamento stabile e sano delle industrie del Paese si basa sul continuo approfondimento delle riforme.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-