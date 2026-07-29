Energia, arriva la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi. Il documento fornisce indicazioni operative chiare e aggiornate per agevolare la presentazione, la valutazione e la gestione dei progetti di efficienza energetica, con l’obiettivo di rendere il meccanismo ancora più efficace, accessibile e in linea con le esigenze del sistema produttivo.

“E’ un passo importante nel percorso di rafforzamento dei Certificati Bianchi, uno degli strumenti più efficaci di cui disponiamo per promuovere l’efficienza energetica e accompagnare la competitività del nostro sistema produttivo”, dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

“Con questo aggiornamento offriamo a imprese e operatori regole più chiare, procedure più snelle e un quadro di riferimento capace di favorire interventi innovativi che contribuiscono agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, sicurezza energetica e crescita sostenibile”, prosegue.

La nuova Guida introduce numerose semplificazioni procedurali per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare i processi di rendicontazione. Particolare attenzione è riservata agli interventi che integrano efficienza energetica ed economia circolare, all’elettrificazione dei consumi attraverso l’impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili, al risparmio idrico indiretto e ai progetti finalizzati ad accrescere l’efficienza energetica dei data center, riconosciuti tra gli ambiti strategici per lo sviluppo del mercato nazionale.

Il provvedimento rafforza inoltre gli strumenti a sostegno della bancabilità degli investimenti, attraverso il potenziamento del meccanismo di anticipazione dei risparmi energetici e l’estensione del periodo di incentivazione per numerose tipologie progettuali.

La documentazione è disponibile nella sezione dedicata ai Certificati Bianchi del sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici.

– Foto IPA Agency –

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