Hyundai, l’allestimento Dark Line debutta anche sullo sport utility Kona

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’ottimo riscontro ottenuto da TUCSON nel mercato italiano e il successivo ampliamento dell’offerta con i20 e BAYON, Hyundai introduce ora KONA Dark Line, rafforzando ulteriormente il progetto nei segmenti più rilevanti del mercato del Bel Pese. Sviluppato specificamente dalla filiale italiana della Casa coreana, questo grintoso allestimento continua il proprio percorso di crescita all’interno della gamma Hyundai, portando su uno dei SUV più apprezzati una combinazione di dettagli dedicati, tecnologie evolute e contenuti di grande valore. Dark Line rappresenta infatti una nuova espressione del perfetto equilibrio tra eleganza e carattere deciso che definisce il design Hyundai. Elementi estetici dedicati e una spiccata personalità contribuiscono a creare un’immagine immediatamente riconoscibile e distintiva su strada, in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento a design, tecnologia e valore.

Con KONA Dark Line, lo stile caratteristico e contemporaneo del modello acquista una personalità ancora più spiccata grazie a una serie di dettagli esclusivi che ne enfatizzano il carattere e la ricercatezza stilistica. Il tetto nero a contrasto, gli specchietti in tinta, gli inserti dedicati della griglia frontale, i nuovi cerchi in lega neri da 18″ e il badge Dark Line sulle fiancate definiscono un’estetica coerente e distintiva, capace di valorizzarne ulteriormente l’identità.

KONA Dark Line offre una combinazione particolarmente interessante di design, tecnologia e contenuti, confermando la volontà di Hyundai di proporre versioni capaci di coniugare personalità, valore e ricchezza di equipaggiamento. KONA DARK Line ha un prezzo di listino di 27.950  nella configurazione con motore turbo benzina 1.0 T-GDI da 115 CV, mentre la versione Full Hybrid da 138 CV ha un listino che parte da 33.550 euro. L’allestimento Dark Line offre una configurazione completa e già altamente equipaggiata, in grado di coniugare sicurezza avanzata, tecnologia di bordo e una caratterizzazione estetica distintiva. L’esperienza di guida e di bordo è costruita attorno a una forte componente tecnologica: la strumentazione digitale con cluster supervision da 12,3″ si affianca al sistema di infotainment touchscreen con navigazione, connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e aggiornamenti over-the-air (OTA), oltre alla presenza di ricarica wireless per smartphone e connettività Bluetooth con comandi vocali. Grande attenzione è inoltre riservata al comfort e alla qualità degli interni, con climatizzatore automatico bizona, sensore pioggia, retrovisore interno elettrocromico e un’abitabilità progettata per la massima fruibilità quotidiana. I sedili presentano rivestimenti dedicati e soluzioni ergonomiche evolute, tra cui il supporto lombare elettrico lato guidatore, mentre la configurazione degli spazi consente un’elevata versatilità grazie ai sedili posteriori abbattibili e alla gestione intelligente dei volumi.

Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, integra il pacchetto esteso di sistemi Hyundai SmartSense che include, tra gli altri, il mantenimento attivo della corsia, la frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il rilevamento della stanchezza del conducente, il riconoscimento dei limiti di velocità e i sistemi di monitoraggio dell’attenzione e dell’area circostante. L’arrivo di KONA amplia la famiglia Dark Line, un progetto esclusivo del mercato italiano che continua a conquistare chi desidera un volto più caratteristico e inconfondibile per i propri modelli Hyundai. Maggiori informazioni sulla gamma KONA e il listino completo del modello sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Hyundai.it.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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