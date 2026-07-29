Le Nitto ATP Finals 2026 di Torino si aprirannno con Achille Lauro

Milano, 29 lug. (askanews) – Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano ad alzare il sipario a Torino con una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà Achille Lauro, che giovedì 12 novembre, dalle ore 21.00, trasformerà l’Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio.

I biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 30 luglio, alle ore 12.00 su tickets.nittoatpfinals.com. Per chi desidera assicurarsi un posto all’evento, il consiglio è di prepararsi in anticipo: le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente.

Achille Lauro, protagonista della nuova edizione, conferma la vocazione dell’evento a coniugare l’eccellenza sportiva con la grande musica e l’intrattenimento.

Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Artista che, tra musica, moda e spettacolo, ha ridefinito completamente il concetto di pop star in Italia, ha costruito un immaginario unico e riconoscibile, superando i confini tra discipline e linguaggi. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l’artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale delle Nitto ATP Finals.

I vantaggi riservati ai tesserati FITP

I tesserati FITP potranno acquistare i biglietti a condizioni esclusive.

Per i tesserati Atleta e Gold (agonisti e non agonisti) è previsto uno sconto del 20%, mentre i tesserati eSports beneficeranno di una riduzione del 5%.

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Le agevolazioni aumentano per i tesserati FITP titolari di un conto SportPay:

30% di sconto per i tesserati Atleta e Gold.

10% di sconto per i tesserati eSport.

Durante questa fase promozionale sarà possibile acquistare un solo biglietto per ciascun avente diritto.

Il Grand Opening Show rappresenta il momento inaugurale delle Nitto ATP Finals: una serata pensata per celebrare l’inizio del torneo più prestigioso della stagione, unendo spettacolo, musica ed emozioni prima che scendano in campo i migliori otto giocatori dell’anno e le migliori otto coppie di doppio.