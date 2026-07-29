Scherma, Mondiali, penultima giornata senza medaglie azzurre

1 minuto per la lettura
Roma, 29 lug. (askanews) – Dopo i due splendidi ori azzurri di ieri, la penultima giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 riserva all’Italia una doppia beffa all’ultima stoccata: la squadra di sciabola femminile va a un passo dal colpaccio contro la Francia ma si ferma ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile cede negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. È il primo giorno di questa fin qui straordinaria kermesse iridata chiuso senza podi, dunque, per la spedizione italiana, che resta comunque saldamente in testa al Medagliere per Nazioni con sette medaglie di cui tre d’oro e quattro di bronzo. (Foto Federscherma.it)
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA