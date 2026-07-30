Cresce in Europa e in Sudafrica la domanda di veicoli elettrici cinesi

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (XINHUA/ITALPRESS) – La domanda dei consumatori di veicoli elettrici (EV) ha continuato a crescere in Europa e Sudafrica nella prima metà del 2026, con le case automobilistiche cinesi che hanno ampliato la propria presenza grazie alla crescente diffusione della mobilità elettrica tra i consumatori, secondo un rapporto pubblicato martedì.

Il rapporto, diffuso dalla piattaforma globale di annunci online OLX Group, ha analizzato l’attività dei consumatori in Francia, Romania, Portogallo, Polonia e Sudafrica.

Tutti e cinque i mercati hanno registrato a giugno una crescita su base annua a due o tre cifre delle richieste dei consumatori relative ai veicoli elettrici, secondo il rapporto intitolato “La grande accelerazione: l’Oriente incontra l’elettrico”. La Francia ha registrato l’incremento più marcato, pari al 206%, seguita da Sudafrica con il 154,6%, Romania con il 66%, Portogallo con il 60% e Polonia con il 34,3%.

Sebbene le tensioni geopolitiche in Medio Oriente possano aver contribuito al picco iniziale della domanda, l’interesse dei consumatori si è successivamente attenuato, pur rimanendo al di sopra dei livelli precedenti a febbraio. Ciò suggerisce che il mercato stia passando da una crescita di breve periodo a un’adozione strutturale e duratura, ha affermato il rapporto.

Christian Gisy, amministratore delegato di OLX Group, ha dichiarato che le case automobilistiche cinesi svolgono un ruolo sempre più importante nell’accelerare la transizione globale verso la mobilità elettrica.

“Laddove accelera l’adozione dei veicoli elettrici, cresce con essa anche la domanda di marchi automobilistici cinesi”, ha affermato Gisy, aggiungendo che i produttori cinesi stanno ampliando il mercato rendendo disponibili veicoli elettrici a prezzi più accessibili.

Secondo il rapporto, la Francia ha registrato la crescita più rapida della domanda di marchi cinesi, con un aumento dell’interesse dei consumatori del 276% su base annua. La Romania ha seguito con un incremento del 119,2%, mentre Polonia e Portogallo hanno registrato aumenti rispettivamente del 94,6% e del 74%.

Secondo il rapporto, sebbene la crescita abbia subito un rallentamento nei cinque mercati monitorati, la tendenza indica come il mercato dei veicoli elettrici stia superando l’incremento iniziale della domanda per entrare in una fase di espansione più stabile.

Il Sudafrica presenta una dinamica di mercato differente. I marchi cinesi rappresentavano la quota più elevata della domanda complessiva dei consumatori tra i cinque mercati, pari al 7,31%. Tuttavia, i veicoli completamente elettrici costituivano appena lo 0,3% della domanda, mentre l’interesse dei consumatori restava concentrato sui SUV a benzina e ibridi.

George Mienie, amministratore delegato di AutoTrader South Africa, ha dichiarato che l’interesse dei consumatori per la mobilità elettrica sta crescendo rapidamente nel mercato sudafricano dei veicoli elettrici, ancora relativamente piccolo.

“L’aumento del 154,6% delle richieste di EV dimostra che l’interesse per la mobilità elettrica sta crescendo rapidamente nel Paese”, ha affermato Mienie.

“I produttori cinesi stanno contribuendo a guidare questa transizione offrendo veicoli che rispondono efficacemente alle priorità locali in termini di accessibilità economica, tecnologia e praticità”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-