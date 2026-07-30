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Mattarella: da Ue strada per pace contro barbarie legge più forte

| 30 Luglio 2026 11:15 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 30 lug. (askanews) – “Dall’Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di ritornare alla barbarie nella vita internazionale ripristinando la legge del più forte, peraltro, come si vede, di dubbia efficacia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda di Alfonso Raimo, presidente dell’Associazione stampa parlamentare durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“Conosco bene l’esercizio di critiche rivolte all’Unione per insufficiente incisività dalla sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola, in ogni modo e circostanza, la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci” ha rilevato Mattarella.

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