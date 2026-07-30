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Mattarella: dialettica politica sia rispettosa,aggressività controproducente

| 30 Luglio 2026 11:25 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 30 lug. (askanews) – “Naturalmente mi auguro costantemente” che la dialettica politica “si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“Mi auguro che le tensioni elettorali – ancora, per la verità, piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni”, osserva.

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