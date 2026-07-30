Mattarella: salvaguardare sistema multilaterale, Ue non inerte nè silenziosa

Roma, 30 lug. (askanews) – “Da parte di chi nutre senso di responsabilità, si avverte l’esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e, al fine di restituirgli solidità, di procedere a una sua riforma, che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così com’è oggi e non com’era tra la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta del secolo scorso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda di Alfonso Raimo, presidente dell’Associazione stampa parlamentare durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“Da diverse parti ci si attende che a questo fine una spinta protagonista provenga dall’Europa: lo ha auspicato chiaramente il Primo Ministro del Canada, Carney” ha aggiunto Mattarella osservando che “non è un caso che sussista quest’attesa perché l’Europa, in pochi anni, ponendo in comune impegni del presente e prospettive del futuro, è riuscita a trasformarsi, da continente lacerato per tanti secoli da contrasti e guerre sanguinose, nella più vasta area di pace e sviluppo comune. Area che non sorprende che attiri persone da ogni parte del mondo”.

“L’Unione Europea non è inerte né silenziosa di fronte a quella invocazione di responsabilità, pur tra difficoltà di ogni genere, interne e, soprattutto, di origine esterna”, ha rilanciato Mattarella.