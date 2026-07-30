Messina, crolla edificio: cinque feriti gravi, vigili del fuoco cercano dispersi tra le macerie

(Adnkronos) –

Un edificio è crollato oggi pomeriggio a Messina, in contrada Pistunina, lungo la statale 114. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno cercando persone tra le macerie. Sarebbero almeno cinque le persone rimaste gravemente ferite. Sono stati trasferiti, in codice rosso, al Policlinico di Messina. La struttura crollata ospita attività commerciali e abitazioni. Sul posto vigili del fuoco con Usar, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento.

Ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina . E’ quanto emergerebbe dalle prime informazioni dopo il crollo. L’edificio parzialmente crollato ospita alcune abitazioni, un supermercato e un’altra attività commerciale.

Il crollo sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas, ha scritto su Facebook il sindaco Federico Basile, che è sul posto per seguire da vicino le operazioni dei vigili del fuoco. “Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza”.