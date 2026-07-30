Musetti vola ai quarti di finale dell’Atp 500 di Washington, Vukic battuto in tre set

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Washington. Il toscano ha superato l’australiano Aleksandar Vukic col punteggio di 6-3 5-7 6-3. L’azzurro, al rientro dopo un lungo stop, sfiderà al prossimo turno Rafael Jodar. Il tennista spagnolo, numero 24 del mondo, negli ottavi di finale, ha sconfitto il giapponese Kei Nishikori, sceso per via di diversi infortuni al gradino 721 del ranking Atp e in gara grazie a una wild card, col punteggio di 6-3 6-2.

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