Roma, ieri sera incendio allo Spin Time. FdI: “Stabile va sgomberato”

(Adnkronos) – Fiamme e paura all’Equilino, dove nella tarda serata di ieri si è verificato un incendio allo Spin Time di Roma. Dalle verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco, lo stabile è poi risultato pericoloso, con le persone che sono state evacuate e messe in sicurezza ed è stata prestata assistenza sanitaria. Attivata anche la Protezione civile. La polizia è sul posto per presidiare l’area.

“L’ennesimo incendio divampato all’interno dell’immobile occupato di Spin Time rappresenta un campanello d’allarme che non può e non deve rimanere inascoltato. È del tutto inaccettabile che nel cuore di Roma e del rione Esquilino continuino ad esistere zone franche, sottratte al rispetto delle leggi e al controllo delle istituzioni. Il sindaco Gualtieri, da sempre, legittima questo spazio, come dimostra il fatto che dallo Spin Time sono partite le primarie del Pd per le scorse elezioni amministrative. Per noi, come sottolineato in più occasioni, deve essere sgomberato il prima possibile”, ha commentato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.

“Non si può continuare a tollerare situazioni di illegalità permanente confidando unicamente nella fortuna – aggiunge – Presenterò un’interrogazione parlamentare per fare piena luce su quanto accaduto e per verificare se all’interno dello stabile siano effettivamente garantite e rispettate tutte le condizioni e i criteri di sicurezza previsti dalla legge, a partire dalle normative antincendio e dalle regole edilizie ed igienico-sanitarie che vengono giustamente imposte a tutte le attività della zona e a tutti gli altri cittadini dei palazzi circostanti. La legalità e la sicurezza delle persone non possono prevedere deroghe né corsie preferenziali per nessuno”.

A rincarare la dose ci ha pensato il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca: “Quanto accaduto questa notte allo Spin Time rappresenta l’ennesimo, gravissimo campanello d’allarme che non può più essere ignorato. Da anni seguo questa vicenda, denunciando una situazione di illegalità troppo spesso minimizzata o addirittura giustificata.Parliamo di un immobile occupato abusivamente, sottratto da anni a qualsiasi ordinario controllo”.

“Non si può attendere la tragedia prima di intervenire: questi immobili devono essere definitivamente sgomberati perché non è più accettabile che, nel 2026, esistano ancora aree di illegalità diffuse di fatto tutelate e sostenute dalle istituzioni – afferma – Ringrazio i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi ma ora non esistono più alibi: chiedo al prefetto e a tutte le autorità competenti di procedere immediatamente allo sgombero dello Spin Time, ripristinando la legalità e garantendo, nel rispetto delle norme, adeguata assistenza alle persone realmente fragili”.